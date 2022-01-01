Физический поток газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию с 1 января 2022 года так и не возобновился, хотя со стороны «Газпрома» были заявлены мощности к прокачке, сообщает TACC.

При этом реверс в Польшу вырос вчетверо.

Отметим, что транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — РФ, Белоруссии, Польши и Германии. Мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа ежегодно.

Физический поток газа в Германию по «Ямалу — Европе» формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Реноминации на прокачку газа в ФРГ утром 1 января выставлены на уровне 584 тыс. куб. м в час. Но на 10:00 по московскому времени физический поток не был возобновлен. На январь у «Газпрома» забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

29 декабря, отметим, «Газпром» в очередной раз не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по линии «Ямал – Европа» из-за отсутствия заявок от европейских потребителей.

Тем временем, накануне впервые с 7 декабря стоимость котировок ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе в начале торгов упала ниже $1100 за тыс. куб (aif.ru)