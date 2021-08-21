Подразделение NASA сообщило, что к Земле приближается астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных.

По информации американских ученых, наиболее близко он подойдет к Земле в 18:10 по московскому времени. Скорость астероида составляет 26 километров в секунду. Его размеры — от 400 до 1300 метров.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что для нашей планеты астероид угрозы не представляет, хотя и относится к типу потенциально опасных, пишет РИА Новости. Там рассказали, что за всю историю наблюдений астероиды пролетали мимо Земли и на значительно более близких расстояниях.

В 2018 году американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о приближении к Земле небольшого астероида. Агентство не располагает точными данными размере астероида. Предполагается, что его длина составляет от 70 до 160 метров. Верхняя граница этой оценки превышает высоту лондонского колеса обозрения или знаменитой часовой башни Вестминстерского дворца, часто именуемой Биг Бен. Нижняя же эквивалентна шести лондонским двухэтажным автобусам, установленным в ряд (kp.ru)