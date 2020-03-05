Посольство Азербайджана в РФ предпочитает видеть фрагмент мозаики, а не картину в целом – А как же «Независимая газета»?

Конец февраля запомнился истошной истерией армянской пропаганды, вызванной публикацией в «Независимой газете» статьи Льва Аскерова «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР». Армянская диаспора и посольство Армении в России немедленно выразили протест во всевозможные инстанции, и в итоге редакция «Независимой газеты» удалила статью.

В частности, посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что обратился к генпрокурору РФ с требованием начать проверку «по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости» в статье «Независимой газеты» о событиях в Сумгайыте. Скорее всего, это обращение и сыграло главную роль в удалении статьи Льва Аскерова с сайта «Независимой газеты».

На этом фоне вызывает недоумение информация, распространенная вчера пресс-службой посольства Азербайджана в России. Так, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу направил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову и руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александру Жарову в связи с явным искажением событий 20 января 1990 года в статье Владимира Хомякова «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», опубликованной 26 февраля этого года на сайте информационно-аналитического телеканала «Царьград ТВ».

В обращении подчеркивается, что подобного рода статьи направлены на разжигание вражды и ненависти между азербайджанским и российским народами. В связи с этим, посол попросил провести соответствующую проверку за нарушение требований статьи 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и статьи 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 года.

Дело в том, что редакция «Независимой газеты» удалив публикацию Льва Аскерова, опубликовала статью армянского автора Тарона Оганесяна под названием «Ходжалу: правда и вымысел. Полемика с Михаилом Абаевым». Тем самым «Независимая газета» однобоко отобразила только армянскую версию событий 26 февраля 1992 года в Ходжалы.

Было бы ожидаемым, что посольство Азербайджана выразит свою позицию по данному поводу, но вместо этого мы видим полное игнорирование этого неприятного для страны обстоятельства. Вместе с тем посольство ополчилось на статью Владимира Хомякова на сайте интернет-телеканала «Царьград ТВ», выступающего с консервативных и националистических позиций.

Складывается ощущение, что посольство Азербайджана игнорирует провокационные выпады армянского лобби России, а реакция на статью Хомякова преследует конкретную цель — утихомирить страсти, разгоревшиеся после удаления статьи Льва Аскерова из-за давления посла Армении. Если уважаемого Полада Бюльбюльоглу возмутила статья Хомякова, то чтобы быть последовательным он также должен реагировать на удаление статьи Льва Аскерова и публикацию Тарона Оганесяна.

Во-первых, «Независимая газета» намного популярнее, чем «Царьград». К тому же, в российском медиа-пространстве функционирует множество изданий, во главе которых стоят этнические армяне или проармянские лица. Статья Хомякова по сравнению с содержанием этих изданий может считаться невинной забавой. При всем этом, посольство Азербайджана почему-то вдруг озаботилось фактом разжигания вражды между азербайджанским и российским народами. Хотя проармянские российские СМИ ежедневно публикуют антиазербайджанские статьи, противоречащие Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой и Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Не выходит ли из этой ситуации, что посольство Азербайджана в России предпочитает видеть только фрагмент мозаики, а не картину в целом? Хотя думается, что если дипломатическое ведомство Азербайджана в России будет стремиться к обузданию местных проармянских изданий, благо для этого имеется правовая основа, то и остальные СМИ извлекут из этого урока соответствующие выводы…

Специально для «Зеркало» Асиф Айдынлы