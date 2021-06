Сегодня в Баку был представлен новый международный проект Посольства Латвии в Азербайджане PEACE BE UPON YOU – SALAM ALEYKUM. Проект организован в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Исламской Республики Афганистан, Чешской Республики, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США и Офисом ООН, а также Посольством Норвегии в Анкаре при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана.

О целях и задачах проекта в эксклюзивном интервью # рассказывает чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Азербайджане Дайнис Гаранчс:

— Как появилась идея данного масштабного проекта, и какова его главная задача?

— Об этом проекте мы думали давно, а точнее, с того момента, когда узнали о том, что Латвия станет контакт пунктом НАТО в 2021-2022 гг. «Женщины, мир и безопасность» — это одна из главных тем, которую мы будет обсуждать с обществом в рамках данного проекта. Эта тема сегодня очень актуальна, она звучит на повестке дня ООН, а также является одним из приоритетных пунктов в НАТО. Проект состоит из художественной части, в ходе которой тема сохранения мира и укрепления безопасности будет рассматриваться сквозь призму современного искусства и использования информационных технологий.

Консультируясь с коллегами из других посольств и штаб квартирой НАТО в Брюсселе, мы обозначили несколько тем, с которых хотели бы начать реализацию проекта в Азербайджане. Кроме того, нам хотелось бы рассказать о вкладе Азербайджана в укреплении мира во всем мире и в регионе на примере участия в миссии поддержки Афганистана, которая, как известно, завершается уже 1 мая.

Азербайджан был частью небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission) по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась c 1 января 2015 года и которая официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена в 2014 году. Этой теме будет посвящена международная конференция «Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность», которую мы проведем 16 июня в сотрудничестве с университетом ADA.

— Какие еще мероприятия запланированы в рамках проекта?

— Художественная часть проекта была бы невозможна без участия заслуженного художника Азербайджана, куратора Сабины Шихлинской, которая вместе с компанией «Платформа Арт» помогла сделать так, чтобы мы смогли показать свои задумки как можно большему количеству людей. В программе проекта — художественные выставки, кинопоказы, презентации, творческие встречи и дискуссии. Мы очень благодарны известному фотографу Реза Дегати за серию работ, выполненных в Афганистане, которую он представит 14 июня на мероприятии, которое состоится в культурном центре Максуда Ибрагимбекова. Он неоднократно был в Афганистане, был очевидцем событий, происходящих в этой стране. Его работы производят очень сильное впечатление и дают наглядные ответы на вопросы о том, почему были необходимы все эти спасательные операции. На этом же мероприятии с лекцией выступит известный историк Фуад Ахундов. Хотелось бы обратить внимание на то, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно: в прошлом в здании культурного центра размещался Комитета по защите мира. Это тоже имеет символическое значение.

Мы планируем привлечь к участию в проекте представителей Союза ветеранов Афганистана Азербайджанской Республики, а также членов Общины афганских беженцев в Азербайджане, которая действует с 2015 года и насчитывает 1234 человека.

— Какой сфере отведена большая роль в проекте – искусству, политике или дипломатии?

— У каждой из этих сфер своя, особенная роль. Но посредством искусства и культуры мы можем обратиться к более широкой аудитории, говорить с ней на доступном языке, чтобы обычной публике было легче видеть и понять суть происходящего. Чтобы каждый человек мог задуматься о том, что происходит в мире, о том, как мы все вместе можем поддерживать общепринятые ценности мира и свободы.

— Почему было решено осуществить данный проект именно в Азербайджане?

— Потому что Азербайджан является для нас очень важным партнером. Нас связывают дружественные и конструктивные отношения, и, конечно же, мы думаем о том, как их расширить в различных направлениях. Очень много наших проектов в сфере культуры и туризма пришлось отложить из-за ограничений, вызванных пандемией. Надеемся, что к следующему году нам удастся возобновить популярное сезонное направление airBaltic Рига – Баку, которое было приостановлено в 2020 году из-за вспышки COVID-19.