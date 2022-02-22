В апреле 2021 года на встрече спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара и премьер-министра Армении Никола Пашиняна последний обвинил Азербайджан в разжигании армянофобии, посчитав это серьезным вызовом миру в регионе. Тогда Пашинян особо подчеркнул, что подобное поведение страны-участницы Совета Европы в XXI веке немыслимо, что не может быть приемлемым для цивилизованного мира.

А сейчас спустя почти год в Ереван для участия в заседании парламентской ассамблеи «Евронест» прибыли два депутата из Азербайджана — Таир Миркишили и Солтан Мамедов. Этот факт вызвал сразу несколько акций протеста в Ереване. По сообщению армянских СМИ, в пригороде Еревана участники 44-дневной войны попытались перекрыть дорогу в знак протеста против приезда азербайджанских депутатов. Они также выступили против восстановления рейсов Ереван-Стамбул и налаживания отношений с Турцией. Вторая акция, организованная Союзом молодежи АРФ «Дашнакцутюн», состоялась в центре Еревана.

Происходящее в наши дни на улицах Еревана является не чем иным как открытым проявлением азербайджанофобии, насаждаемой на протяжении многих десятилетий властями Армении. Подобных протестов не было в Азербайджане, когда страну посещали делегации из Армении.

Как известно, для участия в Первых Европейских играх 2015 года в Баку прибыли и спортсмены из Армении. Помимо этого власти Азербайджана гарантировали в 2015 году безопасность даже хавбеку «Боруссии» Генриху Мхитаряну для участия в гостевом матче группового этапа Лиги Европы с азербайджанской «Габалой». Однако Мхитарян предпочел не приезжать в Баку. История повторилась через три года – в октябре 2018 года несмотря на международные гарантии безопасности полузащитник уже лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян вновь отказался ехать в Баку на матч против того же клуба «Карабах».

Еще ранее в 2014 году в Баку для участия в семинаре «Rose-Roth» Парламентской Ассамблеи НАТО прибыла армянская делегация в составе трех человек — руководителя армянской делегации на ПА НАТО Корюна Нагапетяна, членов делегации — секретаря парламентской фракции партии «Наследие» Тевана Погосяна и руководителя Центра стратегических исследований в Ереване Ричарда Киракосяна.

Но в моменты приезда в Баку делегаций из Армении азербайджанцы не проводили акций протеста, за исключением нескольких неудачных попыток со стороны неправительственной Организации Освобождения Карабаха. А в целом посетившие Баку армянские спортсмены и депутаты признавались, что не опасались за свою безопасность. К примеру, участвовавший в сентябре 2017 года в Баку в конференции Парламентской ассамблеи «Евронест» Армен Ашотян заявил, что вопросы безопасности армянскую делегацию не волновали, они были уверены, что все с ними будет в порядке.

А сегодня в Ереване мы наблюдаем, как армяне протестуют против прибытия азербайджанских депутатов, демонстрируя неприкрытую азербайджанофобию. Обвиняя Азербайджан во всех смертных грехах, Армения не стремится признать, что она была виновницей карабахского конфликта. Самое печальное в этой ситуации заключается в том, что спустя больше года с момента завершения 44-дневной войны в Армении не сделали для себя никаких выводов.

Нынешняя оппозиция стремительно скатывается к привычной для себя риторике, не предлагая обществу готового сценария для выхода Армении из затяжного кризиса. Она всего лишь поднимает волну общественного раздражения, взывая не к разуму, а к инстинктам, которые она же годами воспитывала на почве ненависти к Азербайджану. Именно культивируемая многими десятилетиями азербайджанофобия мешает армянскому обществу открыть новую страницу в истории и не пытаться вернуться в прошлое. Уже давно пора избавляться от эмоций, мешающих в первую очередь самой Армении подняться с колен.