Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Сообщение госдепартамента появилось спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business поставил под сомнение, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе, раскритиковав, в свою очередь, ряд американских СМИ. Ранее с похожими обвинениями в адрес РФ и КНР выступали представители Великобритании и ЕС. Москва категорически отрицает обвинения. А в КНР заявил, что эти обвинения выглядят неуклюжей комедией.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили, как НАТО помогает координировать ответные меры союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям Китайской Народной Республики и России по распространению дезинформации и пропаганды, связанных с вирусом», — говорится в сообщении. (РИА Новости)

 

| 2020-03-31T01:43:27+00:00 31 марта 2020, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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