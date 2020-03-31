Помпео и Столтенберг обвинили РФ и КНР в дезинформации о COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник ситуацию с пандемией коронавируса в мире и обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации о ней, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Сообщение госдепартамента появилось спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business поставил под сомнение, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе, раскритиковав, в свою очередь, ряд американских СМИ. Ранее с похожими обвинениями в адрес РФ и КНР выступали представители Великобритании и ЕС. Москва категорически отрицает обвинения. А в КНР заявил, что эти обвинения выглядят неуклюжей комедией.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили, как НАТО помогает координировать ответные меры союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям Китайской Народной Республики и России по распространению дезинформации и пропаганды, связанных с вирусом», — говорится в сообщении. (РИА Новости)