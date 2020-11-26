«Половник – это тоже оружие» — Таир Амирасланов о войне и кулинарном фестивале в Шуше

Международный кулинарный фестиваль в Шуше – одно из самых ожидаемых событий предстоящего лета. Фестиваль пройдет с 10 по 15 августа 2021 года, а его организатором выступает Ассоциация национальной кулинарии Азербайджана (АНКА).

В интервью # президент АНКА, глава Центра национальной кулинарии Азербайджана, кавалер ордена «Шохрат», заслуженный работник культуры Таир Амирасланов рассказывает, как это будет:

— Подготовка к фестивалю уже началась?

— Это будет очень крупное событие, поэтому, конечно же, работа уже началась. К фестивалю огромный интерес, ко мне звонят коллеги из разных стран, все хотят и готовы приехать. На данный момент это уже около 20 стран. Я вижу этот фестиваль, знаю, как его провести. Знаю, что абсолютно все гости и участники будут довольны и счастливы. Фестиваль пройдет на самом высоком уровне. Нас поддерживают Министерство Обороны Азербайджана, Государственное агентство по туризму, исполнительная власть города Шуша.

— Могли бы вы раскрыть хоть какие-то детали предстоящего события?

— В ближайшее время мы утвердимся с планом, проработаем все условия. Я отправлюсь в Шушу, ряд вопросов будет решаться на месте. Мои ребята, повара нашей ассоциации с первых дней войны находятся в зоне боевых действий. Все они добровольно отправились туда, чтобы готовить еду для наших солдат.

Летом Шуша особенно красива. Мы планируем провести фестиваль в Джыдыр дюзю. Фестиваль будет насыщенный на события. Это и выставка национальной кухни, на которой буду представлены все регионы Карабаха, и различные соревнования поваров, в том числе армейских. Наша задача – через кулинарию показать всю культуру Азербайджана: участники из Карабаха будут стоять за столами в национальной одежде своего региона, повсюду будут расстелены карабахские ковры, будет звучать музыка, знаменитый азербайджанский мугам. Покажем всему миру наших карабахских скакунов! Еще одна цель – познакомить гостей с туристическим потенциалом Карабаха. Возможно, устроим в рамках фестиваля свадьбу, покажем нашим гостям все очарование и многообразие праздничного карабахского застолья, традиций и веселья. Тем более, я обещал своим молодым поварам, что их свадьбы будут в Шуше.

— Пандемия может повлиять на планы фестиваля?

— Именно по этой причине мы и выбрали август. Надеемся, что к тому времени эпидемиологическая ситуация значительно улучшится, и можно будет проводить массовые мероприятия. Возможно, запланированная дата чуть сдвинется вперед или назад. В ближайшее время мы окончательно определимся с датой, чтобы рассылать официальные приглашения. Это будет большой праздник в одном из лучших уголков Азербайджана!

— Вы сказали, что ваши повара ушли добровольцами на фронт, готовить для армии. Можно подробней об этом?

— Долг каждого из нас – оказать любую возможную помощь нашим солдатам. Повара нашей ассоциации с первых дней войны и даже сейчас, после ее окончания находятся на передовой. Солдат должен хорошо питаться, на сухом пайке он не продержится. Причем речь не только о полевой кухне. Есть много труднодоступных мест, где сложно организовать полевую кухню. Мы доставили необходимое оборудование, чтобы солдаты могли полноценно питаться. Я со своим заместителем также ездил на фронт, в частности, 20 октября мы устроили для наших солдат небольшой праздник в честь Международного дня кулинарии. Один из моих поваров, который готовил для армии, рвался на фронт, хотел взять оружие в руки. Мне пришлось отправить его домой, но прежде объяснить, что половник – это тоже оружие, благодаря которому трижды в день наша армия получала горячие, свежеприготовленные блюда. Не раз повторял и повторю еще раз – повара, врачи, работающие на передовой – это тоже герои!