Полиция задержала пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержала полиция, сообщил РИА Новости ее адвокат.
«Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка», — заявила адвокат.
У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.
Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января.
Ранее сегодня полиция задержала соратницу Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат.