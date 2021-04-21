Полиция задержала пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержала полиция, сообщил РИА Новости ее адвокат.

«Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка», — заявила адвокат.
У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.
Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января.
Ранее сегодня полиция задержала соратницу Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат.
| 2021-04-21T12:04:28+04:00 21 апреля 2021, 12:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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