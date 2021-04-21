Полиция задержала пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержала полиция, сообщил РИА Новости ее адвокат.

«Она мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка», — заявила адвокат.

У Поляковой пока нет данных о причине задержания и о том, куда Ярмыш повезут.