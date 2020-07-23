Политика воровства и агрессии

В конце прошлого года президент России Владимир Путин выступал на форуме «Россия зовет!». Там он вроде бы в шуточной форме бросил фразу, что «Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них… цап-царап… задешево купим. Но мы работаем над этим, работаем самостоятельно». Потом российский президент сказал, что это была шутка. Однако всем известно, что в каждой шутке только доля, иногда незначительная, шутки. Все остальное очень серьезно.

Вся советская, а потом и российская промышленная и технологическая история полна примеров воровства технических данных и технологий на Западе. Начиная от так называемых «лампочек Ильича», технологию производства которых немецкий коммунист по московскому заданию украл у фирмы «Сименс», и кончая бомбардировщиком Ту, скопированного вплоть до литейных лунок с американского, совершившего вынужденную посадку на Дальнем Востоке в период Второй мировой войны.

Вот и сейчас в условиях эпидемии коронавируса во многих странах идет разработка вакцины от этой напасти. Не отстают и в России. Уже некоторое время в российской прессе появляются бодрые сообщения о прорыве впереди планеты всей в разработке и испытаниях вакцины.

В частности, об этом изданию «Медуза» рассказал заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, разработка вакцины заняла у центра две недели. Она использует вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него. При этом в российском варианте вакцины вирусу-носителю не дают размножаться, а вводиться она будет два раза.

Такую невероятную скорость Логунов объяснил тем, что центр три года разрабатывал вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS, также вызываемого коронавирусом и близкого к вирусу атипичной пневмонии. Как сказал герой комедии Грибоедова «Горе от ума», свежо предание, а верится с трудом.

Да и как поверить в такой медицинско-биологический прорыв в Москве, если сначала канадская разведка, а потом в Великобритании и США сообщили о кибератаках на лаборатории, которые занимаются разработками вакцины от коронавируса. Судя по всему, некоторым из них удалось добиться успеха, во всяком случае, чиновники Всемирной организации здравоохранения уверенно говорят о получении полноценной вакцины весной-летом будущего года.

В мае были зафиксированы атаки на медицинские и исследовательские центры и лаборатории в Австралии, Франции, Испании, Чехии. В Израиле произошла масштабная атака на веб-сайты, которая затронула сеть лабораторий.

В принципе, такая активность не должна вызывать удивления. Гонка за вакциной имеет не только и не столько медицинский характер, сколько коммерческий. Кто первым достигнет финиша и начнет промышленное производство вакцины, получит огромные прибыли. Навряд ли это будет одна фирма, но однозначно победителей будет не так и много. Поэтому в коммерческом смысле атаки на лаборатории имели целью не только украсть научные и технологические секреты, но вообще остановить или максимально затруднить разработку вакцины.

По мнению специалистов, именно на этом были сосредоточены хакерские атаки из Китая. Аналогичные действия России имели по большей части политический и разведывательный характер.

Американские и британские спецслужбы отмечают, что с довольно высокой степенью достоверности за атаками стоит группа the Dukes, которая работает на российскую разведку.

Как сказал министр иностранных дел Великобритании Доменик Рааб, комментируя информацию про российские кибератаки, в то время, как страны тяжело работают над поиском вакцины для защиты здоровья всей планеты, «некоторые демонстрируют свои эгоистичные интересы и безответственное поведение».

Про российский источник кибератак свидетельствуют имеющиеся в тексах кодов замечания про error message — ошибки — на русском языке. Кроме того, деятельность the Dukes связывают с похищением информации Национального комитета Демократической партии США в период избирательной кампании 2016 года.

В 2015 году была осуществлена атака на германский бундестаг и похищена информация с его серверов. Ничего секретного российские хакеры там не нашли, а вот российская дипломатия получила большую головную боль.

В Берлине были не только сильно уязвлены, но даже оскорблены московскими действиями. Если в Кремле, таким образом, хотели продемонстрировать свои кибернетические возможности, то сильно просчитались с результатами. Ведь Германия — это мощнейшая в промышленном и экономическом отношении страна. Ее научные возможности огромны, и она легко найдет способы парирования подобных российских действий. Что, собственно, и произошло.

Теперь Берлин инициировал санкции ЕС в отношении России, и они были приняты. И как всегда так называемые российские друзья, к которым в Москве относят Италию, Венгрию, частично Словакию и слова не сказали в ее защиту, а дружно проголосовали за санкции.

Электронные игрища российских спецслужб добавили аргументов тем в США, кто выступает за ужесточение действующих санкций и принятие новых. Это нашло свое отражение в проекте военного бюджета, принятого Палатой представителей конгресса.

Сдвинулась и позиция Великобритании. Доклад комитета по разведке и безопасности британского парламента фактически требует начать с Кремлем кибервойну. Однако это далеко не все. Из него следует, что правительство должно в судебном порядке очистить страну от денег российских олигархов, а их подручным установить статус иностранных агентов. По американскому образцу.

Доклад предлагает усилить возможности применения Постановления о необъясненном состоянии. Оно позволяет суду потребовать от подозрительных иностранцев объяснить источники происхождения их богатств. Спецслужбы смогут представлять свои данные судьям при соблюдении режима секретности.

Есть требования и к дипломатии. Ей предлагается отказаться от «поиска взаимопонимания» с Москвой до полного прекращения последней «агрессивных действий на британской территории, включая применение химического оружия».

Также должна измениться стратегия спецслужб. «Не надо бояться вторгаться в «серые зоны», где с виду вполне законно действуют путинские пропагандисты, наемные пиарщики и скользкие олигархи с видами на жительство! Это не подрыв демократии, а ее защита».

Если это будет осуществлено, то под угрозой окажутся интересы российских олигархов, причем не только в Великобритании, но и, учитывая роль Лондона в глобальной экономике и финансах, во всем мире. А это способно повлиять уже на ситуацию в самой России.

Быть первыми в получении вакцины от коронавируса очень нужно Кремлю. Для продвижения тезиса о необходимости возвращения Запада к диалогу с Москвой и снятия санкций. Для этого, по мнению Кремля, все средства хороши. Вплоть до банального воровства даже на современном техническом уровне.

Путин и Ко. все больше ощущают себя загнанными в тупик. Возможность агрессивных действий постоянно сужается, так как Запад очнулся и все в большей мере осознает опасность, исходящую от России.

Интересно, что своими агрессивными действиями Москва только подкрепляет необходимость коллективного противостояния российским агрессивным замыслам.

Хоть в виртуальном пространстве, хоть в реальном.