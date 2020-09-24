Политика опасных лекарств и вакцин

Была такая традиция в СССР преподносить советскому народу что-то в подарок к праздникам. Например, пустить домну к 1 мая, освободить Киев 6 ноября 1943 года накануне годовщины большевистского переворота. Сколько при этом положили солдат и офицеров ради сводки Совинформбюро никто не задумывался. Сказал товарищ Сталин взять Киев 6 ноября, так за ценой не постоим.

Похоже, что в практику российских властей возвращается эта с позволения сказать традиция. Теперь не вообще в привязке к конкретной дате, а в сильнейшем желании быть впереди планеты всей. В данном случае в разработке и выпуске лекарств и вакцин от коронавируса.

Сначала президент Владимир Путин urbi et orbi похвастался, что российские ученые в кратчайшие сроки разработали и испытали вакцину от всеобщей напасти. Более того, в своей речи на Генеральной ассамблее ООН он остановился на российской вакцине «Спутник V». Широким жестом начальник государства российского заявил, что «Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность». Затем перешел к благотворительности, так как «Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений».

Вот как раз по поводу безопасности и надежности российской вакцины у многих специалистов есть очень серьезные вопросы. В частности, у профессора биологии американского Университета Темпл Энрико Буччи. Они возникли после публикации в известном медицинском журнале Lancet статьи о результатах клинических испытаний российской вакцины от Covid-19. Открытое письмо руководителю научной работы по вакцине Денису Логунову и редактору Lancet Ричарду Хортону кроме Буччи подписали 25 профессоров из Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, Японии, в том числе глава Европейской федерации медицинской химии Ив Оберсон.

В письме профессоров обращается внимание на ряд неточностей и нестыковок в статье. Это может быть связано с недоработками в разработке и испытаниях вакцины. Ответов на поставленные вопросы пока нет, и это только усиливает подозрения.

И вот в России объявили, что наряду с вакциной, как многим кажется сомнительного качества, выпустили и лекарство от ковида. Называется оно «Арепливир» и стоит 12 320 руб. за пачку (примерно $165) или 300 руб. за таблетку. Заметим, что такая цена ниже официального прожиточного минимума в 11 468 руб.

Казалось бы, надо только радоваться, что теперь есть чем лечиться, по крайней мере, в большинстве случаев амбулаторно. И действительно, как только препарат появился в аптеках, его буквально сметали, несмотря на относительно высокую цену. И то лекарство не единственное. Компанию ему составляют «Коронавир» и «Авифавир». Тем не менее, при ближайшем рассмотрении картина предстает не столь радостной.

В основе препарата «Арепливир», как и двух других, находится фавипиравир. Он был разработан в США в 2002 году, но не был зарегистрирован из-за очень опасных побочных эффектов. В частности, он очень опасен для беременных.

Зарегистрировали препарат в Японии в 2014 году на всякий случай, так как опасались вспышки очень опасного гриппа. Этого не произошло, и препарат фавипиравир в аптеки не поступил. Срок исключительной лицензии истек в 2019 году и теперь его можно кому угодно производить, чем в России и воспользовались.

Препарат действительно угнетает вирусы, однако не излечивает от них, а только облегчает течение заболевания. Поскольку эффект от препарата не столь велик, а его токсичность многократно перекрывает потенциальную пользу, ни в одной стране мира он не поступает в аптеки. Как теперь оказалось кроме России.

Мировая фармацевтика вкладывает огромные средства в разработку вакцин и лекарств от ковида, а в России в один прием нашли и начали производить, если верить пропаганде, прямо таки чудо лекарство.

Стоит более детально присмотреться и обнаруживается, что и фавипиравир не совсем новый. Из его описания следует, что это модифицированный пиразин. Последний известен с 1936 года, как средство против туберкулеза. С тех пор были разработаны более эффективные лекарства, но в Африке его продолжают использовать для бедняков.

С учетом этого обстоятельства становится понятным как компании «Р-Фарм», «Химрар» и «Промомед» сумели быстро начать производство «Коронавира», «Авифавира» и «Арепливира» соответственно. «Промомед» наладил производство в Саранске на заводе, пущенном в 1959 году. Чуть-чуть изменили давно освоенное лекарство, сделали ему соответствующий пиар и заломили огромную цену. Как сказал известный московский кардиолог Ярослав Ашихмин, это «Катастрофическая алчность».

И последнее, ученые из Медицинской школы университета Питтсбурга опубликовали в Cell статью, что они нашли антитело ab8, которое полностью блокирует проникновение коронавируса в клетку.

Это не единственное антитело, на основе которого разрабатываются лекарства от ковида. Компания Celltrion сейчас изучает антитело под названием CT-P59, Eli Lilly — LY-CoV555, Regeneron — REGN-COV2. Эти исследования уже стоили десятки и даже сотни миллионов долларов и ученые отмечают, что находятся в самом начале процесса и поэтому ему конца и края не видно.

А тут в России кавалерийским наскоком на скорую руку чуть изменили давно известное лекарство и вот, пожалуйста, берите, кто хочет, только выложите за это старье приличную сумму. Хоть в рублях, хоть в валюте.

Если отвлечься от медицинских и коммерческих сторон, то возникает политическая составляющая такого хода с «Арепливиром», в частности. У президента Владимира Путина очень большие проблемы, в первую очередь дипломатические.

Парижская газета Le Mond 22 сентября вышла под заголовком «Между Макроном и Путиным — диалог глухих». В статье излагались некоторые подробности телефонного разговора президентов Франции и России. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков сказал, что информация в статье «вряд ли могла быть точна, иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике». Характерно, что из Елисейского дворца опровержения не последовало и вряд ли последует. Авторитет Le Mond в мире очень высок и маловероятно, что редакция поместила материал без очень тщательной проверки его достоверности.

В своей речи на Генеральной ассамблее ООН Эммануэль Макрон высказался крайне резко. «Во имя коллективной безопасности я еще раз говорю здесь России о необходимости пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с помощью нервно-паралитического агента — «Новичка». Это разъяснение должно быть быстрым и безупречным…».

Вбросом на рынок вроде бы лекарства от ковида Путин пытается показать миру, что без него никак не обойтись и от дипломатической изоляции и санкций следует отказаться. Об этом он говорил в своей речи в ООН.

Навряд ли такие действия дадут положительный эффект, но в Москве пытаются схватиться за что угодно, чтобы разорвать или хотя бы ослабить все туже сжимающееся кольцо изоляции и санкций.