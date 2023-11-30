В рейтинг Politico входят 28 политиков и богатых людей, которые будут влиять на ситуацию в Европе в 2024 году. Рейтинг «28 – The class of 2024″ состоит из трех категорий:

➖»деятели» – те, кто обладают исполнительной властью;

➖»идеологи», или “мечтатели” – носители идей, вызывающих главные обсуждения;

➖»разрушители» – те, кто неожиданным образом может изменить ход событий.

Экс-премьер Грузии, основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили – на восьмом месте в категории «разрушителей». Главный вопрос, по мнению издания, позволит ли олигарх Иванишвили правительству дальнейший прогресс для вступления Грузии в ЕС. «Его цель: вытолкнуть Тбилиси из зала ожидания ЕС в лапы Кремля», — отмечает издание.

На первом месте в категории «разрушителей» – глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, Politico называет ее главным технократом, помогающей работать военной машине Путина. В этот же рейтинг вошли каталонец Карлес Пучдемон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В категории самых влиятельных «идеологов/мечтателей» первое место у президента Украины Владимира Зеленского, а первой среди «деятелей» стала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Самым влиятельным человеком Европы 2023 года назван бывший премьер-министр Польши и бывший президент Евросовета Дональд Туск. Туск олицетворяет собой экзистенциальные битвы, которые ведутся как в прямом, так и в переносном смысле по всей Европе и за ее пределами, отмечает издание. В прошлом году эта позиция была у Владимира Зеленского.

Издание отмечает трудности прогнозирования 2024 года: «на пороге Европы две войны на фоне каскада непредсказуемых выборов, неожиданных отставок, громких коррупционных расследований и закулисных коалиционных соглашений, ведущих к политическим убийствам и воскрешениям».

Politico предлагает читателям сформировать свой собственный рейтинг людей влияния – это можно сделать на сайте издания и перенести свой выбор в соцсети. Функция CHOOSE YOUR TOP 5 – в конце страницы. (newsgeorgia.ge)