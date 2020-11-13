Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕО

Армяне массово покидают оккупированный Кельбаджарский район, который до 15 ноября должен быть передан Азербайджану на основе трехстороннего соглашения о прекращения огня.

Как передает АПА, съемочная группа Sputnik Армения засняла дорогу, полную машин. Среди потока машин много микроавтобусов и грузовиков. Полным ходом идет эвакуация людей, переброска военной техники на территорию Армении. Армяне вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных.

Отмечается, что в районах, которые должны перейти Азербайджану по трехстороннему заявлению, люди буквально разбирают на фрагменты магазины, дома, подстанции. В некоторых местах видны очаги пожара.

Как рассказал Sputnik Армения один из местных жителей, люди сжигают свое имущество перед тем, как покинуть этот край.

Как видно с фотографий издания, покидающие Кельбаджар армяне сжигают не только дома, но и окрестные леса, в частнсоти, на снимках запечатлены также очаги пожаров в лесополосе вдоль дороги. Это является наглядным примером армянского вандализма и дикости.