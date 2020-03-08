Пограничники предотвратили провокацию армян

Сегодня, начиная с 14:00, наши военные пограничные посты в селе Гушчу Айрым Газахского района были обстреляны из крупнокалиберного огнестрельного оружия и снайперских винтовок Вооруженных сил Армении, расположенных около села Воскепар Ноемберянского района Армении.

Об этом сообщили Report из пресс-службы Государственной пограничной службы.

Вражеская провокация была предотвращена, боевые позиции ВС Армении, откуда открыли огонь по нашим пограничным боевым пунктам, были подавлены ответным огнем», — сообщили в ГПС.

| 2020-03-08T21:30:49+00:00 8 марта 2020, 21:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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