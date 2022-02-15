Государственный комитет по работе с диаспорой подготовил при участии граждан зарубежных стран и представителей азербайджанской диаспоры видеоролик, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида.

В видеоролике, где на различных языках звучат лозунги “Справедливость к Ходжалы!”, “Мы не забыли Xoджалы!”, приняли участие 50 человек. Представитель каждого народа озвучил эти лозунги на своем языке.

С сегодняшнего дня видеоролик «Xoджалы-30» стал транслироваться по Diaspor TV, функционирующем при комитете, и на его аккаунтах в социальных сетях.