Почему Путин не вмещается даже в новую Конституцию?

«Занимает первое место в мире по территории, шестое по объему ВВП, девятое по численности населения…».

Да, именно так начинается справочный материал в Википедии о Российской Федерации. Если вспомнить, что в мире около двухсот государств, согласитесь, что не такие уж плохие показатели, т.к. по многим показателям страна входит в первую десятку.

Среди достопримечательностей России есть и ее писатели, такие, как Достоевский и Толстой. Особенно следует отметить графа Л.Толстого, который очень похож на свою отчизну: такой же гигант, как его родина, так же величественен, как его Русь.

Когда лично я говорю про Россию, сразу вспоминаю именно эти две фамилии: Достоевский и Толстой. Кажется, что их смог отделить известный в свое время теолог и проповедник отец А.Мень: по его весьма четкому замечанию, Достоевский постоянно ищет гармонию, Толстой же с самого начала находится в гармонии.

Конечно, с такой постановкой вопроса можно спорить сколь угодно, ведь, даже школьнику известно, что Толстой переживал весьма напряженные душевные травмы – сотрясения. И на наш взгляд, именно этим он еще больше похож на Россию: на внешность все величественно и гармонично, а внутри одна — “драматургия”!

Наверное, Толстой имел в виду именно это, когда писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, несмотря на то, что написано это в романе «Анна Каренина», который в какой-то степени является любовным романом, повествует, как известно, о проблемах свободной женщины в несвободном обществе, о семейных нравах российского общества и т.д…

Но сама Россия в историко-философских исследованиях ассоциируется с женщиной, так выражение «матушка Россия» известно даже первокласснику. В этом отношении Россия даже очень похожа на Анну Каренину: хочет свободы, мечтает стать свободной, но не может…

Счастлив ли «среднестатистический» россиянин через сто с лишним лет? Можно ли называть его свободным после четырех революций на одном веку? Увы…

Да, никакой свободы и никакого счастья – кругом одна «драматургия». Мог бы мучить себя свободный человек вопросами типа «Что же будет с нами и с Россией после В.Путина?». Можно ли считать счастливыми людей, счастье которых зависит от такого количества субъективных факторов, судьбы которых находятся не в их собственных руках?

Вряд ли кто-то скажет «да». Хотя российские социологи и политологи пытались исследовать и эти аспекты российской действительности, наверняка, «Левада- центр» провел опросы и в этом контексте.

Но на наш взгляд, самой главной проблемой России и россиян как раз являются именно их политологи, социологи, культурологи, философы, т.к. в этих сферах Россия постоянно отставала, существовала в провинциальном состоянии. Парадоксально, что в свое время даже Толстой с восхищением относился к российскому философу В.Соловьеву, а последний считал Л.Толстого «никудышным философом». Но через сто лет российские писатели, культурологи и философы хором объявили, что наша философия –есть наша литература, т.е. не Соловьев, а Толстой…

Наверное, точно так же скажут, через сто-двести лет и будущие поколения русских: наша беда — наши политологи, социологи, вообще, наша интеллигенция, которая или все отрицает, как былые нигилисты, или же боится проявить даже небольшую самостоятельность. Нигилисты рано или поздно покидают Россию: так поступил И.Тургенев, так поступят подобные Э.Лимонову.

А вот «пресмыкающиеся» российской интеллигенции остаются и ищут политические конфигурации, которые могли бы продлить власть нынешнего президента В.Путина. Сперва полагали, что Минск предоставит им такую возможность, но, когда стало ясно, что «союзное государство» дело пустое и нереальное, дали старт «нефтяной войне» против Беларуси. Заодно взялись реформировать существующую конституцию, чтобы там создать какие-то лазейки.

Но конституция такая искусственная, что, если ее трогать, разойдется, как говорится, по швам. Поэтому пресмыкающаяся интеллигенция сейчас в панике: что же делать? Ведь они привыкли жить не свободно, а как рыбы в аквариуме. Не зря же говорил Горький: рожденный ползать летать не может…