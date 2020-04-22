Почему потемнели пациенты с коронавирусом

В Китае у двух пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа, сильно потемнела кожа из-за побочных эффектов лечения. Об этом сообщает CCTV.

Доктор Йи Фань и доктор Ху Вэйфэн, обоим из которых по 42 года, заразились COVID-19 в январе во время работы в Центральной больнице Уханя.

Состояние Йи было настолько серьезно, что врачи на 39 дней подключили его к аппаратам жизнеобеспечения. В понедельник, 20 апреля, он дал интервью журналистам и признался, что чувствует себя гораздо лучше, но пока не может встать с постели. Однако болезнь сильно сказалась на его психическом состоянии — ему часто снятся кошмары.

Доктор Ху чувствовал себя хуже — из-за коронавирусной инфекции он прикован к постели уже 99 дней. Он не смог поговорить с журналистами, однако пожал руку лечащему врачу в знак благодарности.

Лечащий врач пациентов подозревает, что их кожа потемнела из-за побочных эффектов лекарств, которые им давали. Сильнодействующие антибиотики повредили их печень, что вызвало гормональный дисбаланс. Врач ожидает, что со временем кожа пациентов примет прежний оттенок.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. (Лента.Ру)