Почему банки не кредитуют селян?

Известно, что местные банки слабо участвуют в кредитовании фермерских хозяйств и на это есть причины. В экспертных кругах неоднократно отмечалось, что кредитованию нашего фермера мешает множество факторов — это и отсутствие развитого механизма страхования, высокие риски, непредсказуемость погодных условий, влияющих на урожайность сельхозкультур и, конечно же, непосильные проценты финансовых организаций.

Кроме этого, серьезным препятствием финансирования селян частными банками называют невысокую стоимость недвижимости на селе. Коммерческие банки отказываются принимать ее в качестве залога. Ввиду высокой степени актуальности, упомянутая проблема была затронута на прошедшей конференции по итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

Глава государства обратил внимание на то, что зачастую банки не принимают в качестве залога имущество, расположенное в районах страны и сельской местности. В итоге заявки фермеров отклоняются или же затягивается сам процесс выдачи кредитов. В то же время кредитные организации требуют в качестве залога недвижимое имущество, стоимость которого намного превышает сумму кредита. В целом же кредитование бизнеса и субъектов хозяйствования на селе ложится на плечи государства. На это обстоятельство также указал в своей речи министр экономики Микаил Джаббаров, отметивший, что, несмотря на безусловную эффективность механизма поддержки предпринимателей, государство не может быть единственным источником кредитования бизнеса, поскольку именно банковский сектор должен играть ведущую роль в этой сфере. Однако доля частных финансовых структур в долгосрочном финансировании пока еще находится на низком уровне.

Словом, банки вновь оказались в центре праведного гнева, но так ли они «виноваты»? По мнению банковских экспертов, у селян, действительно, нет дорогой недвижимости. Более того, их жилые дома в массе своей не регистрируются в Государственном реестре недвижимости — и это одна из причин затруднений с получением банковского кредита. Упомянутая проблема, актуальна и в столице, но особенно — в райцентрах и в регионах страны. И если в столице по приблизительным подсчетам на незаконные строения приходится 30-40% недвижимого рынка, на периферии этот печальный показатель намного выше. До 90% строений не числится в государственном реестре, и это затрудняет выдачу денег под залог недвижимости.

Этим вопросом, в принципе, должен был заниматься Государственный комитет по имущественным вопросам, перешедший в структуру Министерства экономики, говорят специалисты. Таким образом, помимо рисков и дефектной системы страхования отсутствие документов на недвижимость — еще одно обстоятельство, мешающее селянам получить кредит в банке. Однако этот момент почему-то обходят стороной. Кроме этого, кредитованию сельского хозяйства по линии банков мешают высокие риски. Неоднократно отмечалось, что сельскохозяйственные кредиты таят в себе очень большие опасности невозврата средств , поскольку у лиц, занятых в отрасли, нет никаких официальных документов, подтверждающих ведение бизнеса, нет финансовых отчетов.

Банкам приходится верить им на слово и это, безусловно, самая большая проблема в контексте кредитования селян. Скажем, приходит в финансово-кредитную структуру фермер, имеющий свое семейное хозяйство, и говорит: дайте нам 50 тыс. манатов. Но как оценить его бизнес? Как правило, у селян нет никаких документов, подтверждающих доходность хозяйства и пр. Допустим, им нужен кредит на покупку скота, посадку каких-то сельхозкультур. Но нет никаких гарантий от падежа скота, неурожая и пр. Естественно, чтобы себя обезопасить, банк просит залог недвижимости и не берется оценивать бизнес, требуя дорогой залог, а чем будет заниматься фермер, финансовую структуру не интересует.

В такой ситуации кредитование фермеров ложится на плечи государства, придерживающегося позиции всесторонней поддержки приоритетных отраслей экономики. Достаточно отметить, что в текущем году предприниматели получат до 200 млн. манатов кредитов на льготных условиях, а за последние годы бизнесу на льготных условиях было предоставлено более 2 млрд. манатов. При этом в сложившейся ситуации возникает необходимость усиления контроля над такими кредитами, а также пересмотра бизнес-проектов. Ведь анализы показывают, что для создания одного рабочего места расходуются весьма внушительные суммы.