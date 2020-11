Победа в Нью-Йорке: азербайджанцы отмечены наградой на фестивале The Oniros Film Awards

Фильм азербайджанского режиссера Азера Агаларова «По ту сторону стены» (Beyond the wall) продолжает победоносное шествие. В этот раз радостная весть пришла из Нью-Йорка: на фестивале The Oniros Film Awards картина победила в номинации «Лучший музыкальный фильм».

Соавтором сценария и проекта Азера Агаларова является известная азербайджанская поэтесса Лейла Бегим-Джафарова, проживающая в Чехии.

В интервью # она прокомментировала очередной успех картины и рассказала, какую роль он играет в ее творчестве:

— Для меня этот фильм — первый опыт соприкосновения с кинопроизводством. Я вместе с режиссером фильма Азером Агаларовым участвовала во всех стадиях создания фильма — от сценария до монтажа. Поняла самое главное — если хочешь, чтоб твой творческий проект был осуществлен так, как ты его задумал, надо принимать участие во всех этапах его реализации…

— Фильм получил высокую оценку на различных фестивалях. Какие отзывы жюри и зрителей запомнились больше всего?

— Больше всего запомнился отзыв Римского фестиваля. Процитирую только пару строк: «По ту сторону стены» — иллюзорный фильм, который вряд ли можно увидеть и интерпретировать, как обычный кинематографический опыт. В этом фильме тонка и неосязаема грань между искусством и восприятием, между реальностью и духовностью. В мотивах прекрасного саундтрека повествование расширяется, искусство становится отправной точкой для лирического путешествия в самые сокровенные уголки нашей души. Камера следит за головокружительной траекторией сверхчеловеческого импульса. Траекторией — элегантной, смелой и необычно динамичной… Этот уникальный фильм находится на перекрестке кинематографа и поэзии». Прекрасно, правда?

— Как бы вы охарактеризовали свой тандем с режиссером Азером Агаларовым?

— Тандем творческих людей-единомышленников. С Азером у нас совпадают духовные ценности, эстетические взгляды на искусство, ответственное отношение к слову. Ибо «вначале было слово». И Азер, и я — писатели…

— А как вообще появилась идея создания фильма?

— Идея создания фильма пришла после того, как я прочла короткий рассказ Азера Агаларова «Дождь».

Прочитав эту чудесную миниатюру, я сразу увидела её в виде фильма. Но с участием еще одного героя, позволяющего путешествовать во времени, говорить стихами…

Я поделилась своими мыслями с Азером, который признался, что давно хотел снять фильм . Так и началось обсуждение совместного сценария. Незадолго до этого на мелодию Азера, аранжированную Салманом Гамбаровым, я написала слова к песне.

Эта песня о вечной любви в исполнении Наты Джабизаде (Ната Соло) стала лейтмотивом этого фильма. В хореографии и танце, заложенных в основе сценария, приняли участие профессиональные хореографы и танцоры — старший сын Азера — Алек Агаларов и его супруга Фей Андерсон-Агаларов. Она же декламирует мои стихи в английской версии фильма, которая демонстрируется на кинофестивалях. Перевод стихов принадлежит еще одной нашей замечательной соотечественнице из США Гюльнаре Холл.

В Баку нам повезло и с актерами, и в целом с командой. Одну из сцен мы снимали в мастерской художника Али Шамси. Кроме мелодии Азера, мы использовали и музыкальную композицию Джамиля Амирова «Ария».

Три дня шли съемки в Баку и на Апшеронском побережье, затем более 10 дней совместной монтажной работы. Мы Азером завершили наш совместный кинопроект в феврале 2020 года, и сегодня фильм уже стал лауреатом нескольких международных фестивалей — в Нью-Йорке, Стамбуле, Канаде, финалистом во Флоренции, Чикаго и Калифорнии. И мы надеемся, что впереди нас ждут новые награды.

— Несколько лет назад по вашей пьесе в Баку был представлен спектакль «Мечтающие мальчики», посвященный шехидам Карабахской войны. Намерены ли посвятить этой теме новые проекты?

— Тема Карабахской войны красной нитью проходит и в моем «Плаче по Карабаху». Миниатюрное издание этой поэмы на четырех языках размещено в Музее миниатюрной книги в Баку.

Ходжалинской трагедии посвящена наша совместная с Ефимом Абрамовым повесть «Черные подснежники», которая получила первое место на литературном конкурсе в Лондоне. На основе этой повести, переведенной и изданной на нескольких языках, был поставлен спектакль «Черные подснежники» ( режиссер — постановщик Вагиф Асадов).

Недавно, в дни войны я написала новую «сонетную повесть», где я тоже касаюсь темы Карабахской войны. Название повести — «И я люблю тебя!», но про себя я ее называю «Война и мир». Она пока нигде не публиковалась. О судьбе этой повести я пока не думала, так как занята сейчас реализацией нового, давно задуманного проекта…