Боевики «Исламского государства» выпустили семь реактивных снарядов в направлении расположения вооруженных сил Таджикистана, сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических и экстремистских групп в интернете. В погранслужбе Таджикистана информацию об атаке подтвердил источник Sputnik Таджикистан.

По данным SITE Intelligence Group, инцидент произошел неподалеку от города Куляб. Отмечалось, что пусковая установка была смонтирована на машине.

«Военнослужащие видели машину, в которой находились террористы. Автомобиль сгорел, трое злоумышленников получили ранения, один — особо тяжелое»,— сообщил источник Sputnik Таджикистан.

По его данным, четыре снаряда упали в реку Амударья, еще три — в лес поблизости. При этом, по словам собеседника агентства, инцидент «несерьезный и населению не нужно волноваться».

Позднее источник РИА Новости уточнил, что пуски были произведены из провинции Тахар на севере Афганистана, а четыре снаряда упали в реку Пяндж (приток Амударьи).