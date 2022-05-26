Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 26 мая ликвидировали около 29 тысяч 600 российских военных, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также защитники Украины уничтожили танков 1315 (+10) единиц, боевых бронированных машин – 3235 (+22), артиллерийских систем – 617 (+11), РСЗО – 201 (+0), средств ПВО – 93 (+0), самолетов – 206 (+0), вертолетов – 170 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11), крылатых ракет – 114 (+2), кораблей/катеров – 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8), специальной техники – 47 (+3). Наибольшие потери россиян за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются, отметили в Генштабе.