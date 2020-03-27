По данным Европола резко возросли связанные с пандемией коронавируса преступления

Европейское полицейское агентство (Европол) указало на резкий рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Отдельные преступники и организованные банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе, говорится в распространенном в пятницу, 27 марта, в Гааге сообщении Европола.

При этом следователи констатируют увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения  общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии. (DW)

| 2020-03-27T13:40:05+00:00 27 марта 2020, 16:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss