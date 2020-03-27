По данным Европола резко возросли связанные с пандемией коронавируса преступления

Европейское полицейское агентство (Европол) указало на резкий рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса. Отдельные преступники и организованные банды очень быстро адаптировали свои методы и наживаются на глобальном кризисе, говорится в распространенном в пятницу, 27 марта, в Гааге сообщении Европола.

При этом следователи констатируют увеличивающееся число случаев киберпреступности, мошенничества, краж и подделок. Преступники используют в своих целях резко возросший спрос на определенные товары, снижение мобильности граждан, пребывание большой части людей дома и их удаленную работу, ограничения общественной жизни, а также рост тревоги и страхов на фоне пандемии. (DW)