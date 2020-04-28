ПНС Ливии назвало заявление Хафтара фарсом

Президентский совет Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, который возглавляет Фаиз Саррадж, считает заявление главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране. Об этом говорится в специальном заявлении Президентского совета ПНС, выдержки из которого процитировал во вторник ливийский новостной портал Al-Wasat.

Президентский совет ПНС, отмечается в документе, «рассматривает заявление Хафтара об отказе от Схиратского соглашения как очередной фарс, который представляет собой новый переворот в серии путчей Хафтара, которая началась несколько лет назад». ПНС указало, что этот заговор Хафтара «против политического соглашения и государственных структур страны не стал неожиданностью». Своим заявлением, по убеждению правительства в Триполи, главнокомандующий ЛНА «пытается скрыть поражения своей армии и авторитарные планы самого фельдмаршала».

Власти в Триполи призвали депутатов Палаты представителей (парламента, действующего на востоке страны) «присоединиться к своим коллегам в столице Ливии, чтобы начать конструктивный диалог и продолжить движение страны по пути демократии до всеобъемлющего решения внутриливийских проблем посредством проведения всеобщих выборов».

В ЕС также не признали переход власти в Ливии к ЛНА Хафтара.

Заявление фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе к нему власти в стране не приведет к решению конфликта и не может быть принято. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Любые попытки продвинуть односторонние действия не приведут к устойчивому решению конфликта и не могут быть приняты», — сказал он. (ТАСС)