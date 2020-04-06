Плавучий госпиталь Comfort готов к приему пациентов с COVID-19

ВМС США готовы к приему пациентов, зараженных новым коронавирусом, на борту плавучего госпиталя Comfort, находящегося с прошлой недели в гавани Нью-Йорка. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN со ссылкой на представителя ВМС.

«К настоящему моменту мы не получали распоряжения начать прием пациентов с COVID-19, — указал он. — Если мы получим соответствующий приказ, мы готовы приступить к его выполнению, сведя к минимуму риск заражения команды и других пациентов, находящихся на борту». (ТАСС)

| 2020-04-07T00:02:22+00:00 7 апреля 2020, 03:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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