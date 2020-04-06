Плавучий госпиталь Comfort готов к приему пациентов с COVID-19

ВМС США готовы к приему пациентов, зараженных новым коронавирусом, на борту плавучего госпиталя Comfort, находящегося с прошлой недели в гавани Нью-Йорка. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN со ссылкой на представителя ВМС.

«К настоящему моменту мы не получали распоряжения начать прием пациентов с COVID-19, — указал он. — Если мы получим соответствующий приказ, мы готовы приступить к его выполнению, сведя к минимуму риск заражения команды и других пациентов, находящихся на борту». (ТАСС)