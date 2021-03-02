«Плавающая» арендная плата может стать трендом на рынке коммерческой недвижимости

Из-за пандемии и связанных с ней карантинных мер рынок недвижимости в стране находится в сложном положении. Речь в частности о рынке коммерческой недвижимости. Многие торговые точки и объекты общепита долгое время были закрыты и только начинают приходить в себя. Что касается объектов, расположенных в моллах, то они не функционируют до сих пор.

Некоторые арендаторы переехали в небольшие по площади магазины, чтобы снизить расходы на аренду. На аренду таких объектов как фитнес центры и дома торжеств сейчас спроса вообще нет, ведь они простаивают уже много месяцев.

Специалисты отмечают, что рынок коммерческой недвижимости – один из наиболее пострадавших в пандемию и более 20% помещений, ранее сдававшихся в аренду, сейчас пустуют. Послабление карантинных мер и оживление экономики приведет к постепенному повышению спроса на аренду, но чтобы данный сегмент быстрее восстановился, нужны определенные меры.

Одним из антикризисных решений на рынке аренды коммерческой недвижимости может стать внедрение «плавающей» арендной платы, зависящей от оборота объекта. Также в ряде случаев могла бы применяться смешанная схема, предусматривающая фиксированную плату и процент от оборота арендодателя. Фиксированная арендная плата, безусловно, более выгодна для собственников недвижимости, но в нынешних условиях важно уметь проявлять гибкость, чтобы не потерять арендаторов. Многое, конечно, зависит от правильного прогнозирования со стороны арендодателя перспектив роста востребованности товаров и услуг арендатора в обозримом будущем.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал #, что введение «плавающей» арендной платы на коммерческую недвижимость в некоторых случаях было бы целесообразным и в этом есть конструктивное зерно. Арендная плата за недвижимость в плавающем формате – неизбежность сегодняшних экономических реалий. Это вызов времени, подчеркнул экономист. Никто не знает, какие карантинные меры могут быть введены в будущем, и что будет происходить в сфере экономической активности, а все это может влиять на платежеспособность арендаторов. Но важный момент: для регулирования таких отношений в законодательном порядке должны быть соответствующие нормативно-правовые обязательства.

«Иначе могут возникать спорные моменты. Для арендаторов в экономике сейчас не лучшие времена, но арендодатели все же постараются получить максимальную выгоду. Важно четко регламентировать права и обязанности обеих сторон данных экономических отношений. Несомненно, государство должно эти моменты регулировать, отпускать все на стихию рынка нельзя. Это может привести к уменьшению государственных сборов и увеличению числа обращений в суд. И это приведет не к увеличению деловой активности, а к обратным результатам», – сказал эксперт.

Мамедов подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией и арендодатели и арендаторы должны идти на определенные компромиссы.

Экономист Фуад Ализаде в свою очередь отметил, что новые тренды, такие как «плавающая» арендная плата, интересны и их нужно изучать.

По его словам, сейчас малое и среднее предпринимательство поддерживается государством, и при необходимости предприниматели могут обратиться в Фонд развития предпринимательства и ряд других структур.

Он подчеркнул, что вопросы аренды коммерческой недвижимости должны регулироваться в рамках рыночных механизмов.

«Владельцы недвижимости сами не заинтересованы в том, чтобы потерять арендаторов и наверняка пойдут на уступки. Этот вопрос предприниматели должны решать между собой», – отметил экономист.