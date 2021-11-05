Лекарство, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения коронавирусом. К таким выводам пришла компания по результатам исследования препарата, сообщает телеканал ABC News. В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. заболевших COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию.

Часть добровольцев в рамках исследования получала плацебо. Выяснилось, что вероятность госпитализации тех, кто принимал настоящий препарат, была гораздо меньше по сравнению с теми, кто получал плацебо. Кроме того, никто из принимавших лекарство не умер. Среди тех, кто принимал плацебо, скончались десять человек.

Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций в случае заражения коронавирусом. (kommersant.ru)