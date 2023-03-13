Фармацевтическая корпорация Pfizer Inc. и биотехнологическая компания Seagen Inc. объявили 13 марта, о том, что достигли окончательного соглашения о слиянии. Pfizer приобретает данную компанию по цене 299 долларов за акцию. Вся сделка оценивается в 43 млрд долларов.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном сообщении.

Seagen специализируется на так называемых токсин-иммуноконъюгатах — препаратах для направленного лечения опухолей, которые являются альтернативой химиотерапии и, в отличие от нее, не воздействуют на здоровые клетки. Самый известный препарат Seagen — «Адцетрис» — применяется для лечения разных видов лимфомы.

Новость о сделке не стала неожиданностью. Seagen еще в прошлом году вела переговоры о слиянии с компанией Merck, но эти переговоры не принесли результата. А в конце февраля нынешнего года появились сообщения о возможной сделке Pfizer и Seagen. Тогда же говорилось о том, что сумма сделки будет никак не ниже 30 млрд долларов, учитывая, что тогдашняя рыночная капитализация компании составляла 33 млрд долларов.

Покупка Seagen поможет Pfizer сократить потери от продаж своих препаратов, патенты на которые истекают в ближайшие несколько лет. По прогнозам самой Pfizer, к 2030 году ее продажи могут сократиться на 17 млрд долларов. Годовые продажи Seagen сейчас составляют около 2 млрд долларов.

После объявления о заключении сделки акции Seagen взлетели на внебиржевых торгах на 18%. Ценные бумаги Pfizer подешевели на 2,36%.