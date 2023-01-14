Первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер скончался в возрасте 91 года, сообщает Aftonbladet со ссылкой на сына спортсмена Дэна Лестандера.

Сообщается, что экс-биатлонист скончался в собственном доме, который находится в в Арьеплуге, а смерть наступила по естественным причинам.

Биатлон впервые попал в дисциплины Олимпийских игр в 1960 году, и Лестандер стал первым биатлонистом, завоевавшим золото крупнейшего турнира четырехлетия. До 2010 года спортсмен оставался единственным представителем Швеции в биатлоне, кому удалось завоевать медаль высшей пробы на Олимпиаде в мужских соревнованиях.