Бывший вице-президент США Майкл Пенс полагает, что американцы в будущем смогут найти лучшего кандидата на пост главы государства, чем экс-президент Дональд Трамп. Об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании ABC.

Отвечая на вопрос ведущего, считает ли он, что Трампу следует вновь занять президентское кресло, Пенс, который был при республиканце вице-президентом, ответил: «Думаю, это зависит от американского народа. Но я считаю, что в будущем у нас будет лучший выбор». «Люди [в США] хотят видеть таких национальных лидеров, которые проявляют сострадание и щедрость духа. И я полагаю, что эти дни впереди», — добавил он.

В интервью Пенс также сообщил, что обдумывает возможность баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году.

Ожидается, что 15 ноября Трамп объявит о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако после умеренных результатов республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и неудачи тех кандидатов, за которых выступал Трамп, в американских СМИ появились предположения, что партия может не поддержать его кандидатуру. (ТАСС)

