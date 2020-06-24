Пашинян расчищает поле: пал Конституционный суд

Под шум в связи с пандемией Никол Пашинян проделал то, о чем мечтал, как минимум, с начала года — большинством голосов своих сторонников в парламенте он провел в Конституцию изменения, касающиеся ненавистного ему Конституционного суда. То есть, теперь можно уволить всех неугодных судей, не являющихся приверженцами правящей группы, а главное — разделаться с председателем КС Грайром Товмасяном, благодаря которому экс-президент Роберт Кочарян несколько раз оказывался на свободе, невзирая на старания Пашиняна постоянно держать его за решеткой. Похоже, теперь никто не помешает премьер-министру упечь Кочаряна на длительный срок. Свершится месть революционера.

Итак, Национальное собрание Армении на внеочередном заседании 22 июня во втором и окончательном чтении приняло поправки в Конституцию, которые предполагают прекращение полномочий судей Конституционного суда, пребывающих на должности суммарно 12 лет, и выборы нового председателя.

Согласно проекту, представленному депутатом от правящей фракции «Мой шаг», полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна будут прекращены сразу после вступления закона в силу, передает Кавказский Узел. Судьи, которые суммарно находятся на должности менее 12 лет, будут оставаться таковыми до истечения установленного срока.

Нового председателя Конституционного суда сроком на шесть лет изберут после полного укомплектования судейского состава, а новых судей должны избрать в течение двух месяцев. Любой из новоизбранных судей также может стать председателем КС.

Таким образом, полномочия будут прекращены у трех судей КС, тогда как председатель суда Грайр Товмасян покинет свой пост, но останется членом Конституционного суда.

За законопроект проголосовали все 88 депутатов «Моего шага» и один независимый депутат, против не проголосовал никто. Потому что представители оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» бойкотировали заседание.

Согласно регламенту, принятый законопроект Национальное собрание должно было отправить в Конституционный суд на проверку соответствия Конституции. Однако ввиду того, что этот проект непосредственно касается Конституционного суда, депутаты проголосовали против его отправки на проверку.

Кроме того, на заседании были внесены изменения в закон «О регламенте Национального собрания», согласно которым изменения в Конституцию страны отныне могут не направляться президенту на подпись.

Решение о роспуске Конституционного суда Армении напрямую связано с делом Роберта Кочаряна, заявил во вторник журналистам адвокат второго президента Айк Алумян. «Решение КС по делу Кочаряна, рассмотрение которого назначено на 7 июля, может однозначно повлиять на судебный процесс. Что касается ситуации, то все это было предпринято для того, чтобы не допустить принятия со стороны КС решения по этому известному делу», — сказал Алумян.

По словам Алумяна, всем очевидно: для привлечения любой ценой к ответственности одного человека по одному уголовному делу происходят подобные посягательства на государственные институты.

Выступил с оценкой произошедшего и сам главный пострадавший – Грайр Товмасян. «В соответствии с действующей Конституцией Республики Армения, одним из авторов которой являюсь я, изменения в Основной закон страны подлежат предварительному конституционному контролю», – заявил он на импровизированном брифинге на ногах, который состоялся напротив здания Конституционного суда.

«Я констатирую факт, что КС РА не рассматривал подобного документа, проекта данного закона», – отметил он.

И привел еще один примечательный факт, на который наплевали Пашинян и его команда: «В действующей Конституции не написано, что, если изменения будут касаться КС, то они не подлежат конституционному контролю. Я лишь констатирую факты, не даю оценок».

На вопрос, что собирается предпринимать председатель КС РА Грайр Товмасян, поскольку принятый накануне парламентом закон распространяется и на него, он ответил: «Есть правовой принцип — человек не имеет права подчиняться ничтожным правовым актам».

«Как юристу, мне стыдно за то, что произошло в нашем Национальном собрании», — заключил Товмасян.

Однако, как бы он ни сокрушался, похоже, дело это уже решенное, и КС более не будет независимой инстанцией.

То есть, правящая команда сделала важный шаг к сосредоточению всей силы власти в стране в одних руках. Пашинян уверяет, что это необходимо для возможности более решительного продолжения реформ в Армении. Но даже если это так, надо понимать, что такое поведение власти только раздражает оппозиционные группы и наводит их на мысли о необходимости консолидации в единый лагерь. Чем это может закончиться, всем понятно.