Пашинян признал бегство армянских солдат с поля боя

Премьер-министр Армении признался, что солдаты ВС Армении убегают с поля в боя в Нагорном Карабахе.

Как передает Sputnik Armenia, об этом глава армянского государства заявил во время прямого эфира в Facebook.

«Конечно, плов на войне не раздают, война, конечно, порождает хаос, но каждый должен знать, что беглеца с поля боя нужно жестко ругать и никакие оправдания не принимаются», — сказал Пашинян.

Он также добавил, что это судьбоносный момент, и никто не может надеется, что кто-то решит этот вопрос за армян.

Отметим, что пользователи социальных сетей распространили ряд видеокадров, демонстрирующих недовольство и дезертирство среди армянских военнослужащих.