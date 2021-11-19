Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана согласились провести встречу в декабре в Брюсселе «на полях» саммита Восточного партнерства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.