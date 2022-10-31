Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«В ходе последнего закрытого заседания СКБ с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — сказал он.