Пашинян атакует Конституционный суд

Судя по всему, в Армении новый поворот в подковерной борьбе власти с карабахским кланом.

Председатель Конституционного суда РА Грайр Товмасян (занимавший этот пост и при прежней власти) заявил, что премьер-министр Никол Пашинян хочет избавиться от него, и сообщил о полученных им предупреждениях касательно начала уголовного преследования в случае отказа уйти в отставку.

А косвенным свидетельством того, что властям хочется поскорее «уйти» его, можно считать принятый закон, которым предусмотрено выделение членам КС пенсии в размере действующей зарплаты и дополнительных выплат в случае добровольной отставки до 31 января 2020 года.

Ответ Пашиняна прозвучал на пресс-конференции в субботу, 25 января. Премьер рассказал, что с мая 2018 года, сперва в каждодневном режиме, потом каждую неделю, затем каждый месяц Грайр Товмасян предлагал ему свои услуги. «Он предлагал мне их, говоря, что он, как автор текста Конституции может рассказать обо всех его подводных камнях, мол, мы многое можем сделать вместе и прочее. И на фоне данных предложений он был отправлен в соответствующее место, ибо у меня не было, нет, и не будет желания сотрудничать с представителями коррумпированного режима, а у Армении должен быть КС», – сказал Пашинян.

Товмасян и тут не промолчал. Сразу после пресс-конференции премьера он распространил заявление, в котором пригрозил тому иском: «Я требую, чтобы Пашинян публично привел хотя бы одно фактическое сведение о том, что я, начиная с мая 2018 года, хотя бы раз предложил ему или какому-либо иному представителю власти «свои услуги», «предложил им предпринять какой-то шаг», который поспособствует тому, чтобы Пашинян или его политическая сила хоть как-то поддержала бы меня или КС Армении.

Я 20 дней буду терпеливо ждать, чтобы Пашинян представил хоть какой-то объективный факт, обосновывающий его слова, любое достоверное доказательство. В ином случае я попрошу своих адвокатов представить судебный иск против Пашиняна за клевету».

Чем же была вызвана эта жесткая заочная полемика? Дело в том, что за день до того, в пятницу 24 января, в доме председателя КС Армении Товмасяна прошел обыск. Его провели сотрудники Специальной следственной службы.

А еще за пару дней до этого газета «Грапарак» написала, что следователи прослушивают телефон Товмасяна.

Напомним, в настоящее время против Товмасяна возбуждено два уголовных дела.

В октябре 2019 года его обвинили в узурпации власти вместе с бывшим спикером парламента Арой Баблояном. Речь идет о нарушениях при избрании Товмасяна главой КС в марте 2018 года.

А в декабре 2019 года его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, еще будучи министром юстиции, он «отжал» у нотариусов офисы в центре Еревана, после чего вынудил их арендовать эти помещения. В качестве меры пресечения в отношении Товмасяна избрана подписка о невыезде.

И есть основания считать, что преследования против главы КС начались после того, как Конституционный суд принял решение о несоответствии обвинений, выдвинутых против экс-президента страны Роберта Кочаряна, основному закону страны.

Грайр Товмасян прокомментировал обыск в своем доме. Он уверен, что ни о каком праве по его делу говорить нельзя, все мотивы носят политический характер. «Все, что происходит сегодня, этим не закончится. Это станет основанием для новых уголовных дел», — пригрозил Товмасян.

Глава КС заявил журналистам, что они видят всего 10% того, что реально творят власти. По его словам, и бывший директор СНБ Артур Ванецян ранее намекнул на это.

Многие в Армении и за ее пределами считают дела, открытые против Товмасяна политическим преследованием. И как это может быть сопоставимо с заявлениями новой власти о строительстве подлинно демократического, правового государства?

Интересно на эту тему выразился председатель Хельсинского комитета Армении Аветик Ишханян. Он напомнил, что права человека в том или ином государстве защищаются не благодаря воле какой-либо личности, а благодаря государственным независимым инстанциям. И когда эти государственные структуры бездействуют, говорить о правах человека бессмысленно.

По мнению правозащитника, в Армении до смены власти в 2018 году с этой точки зрения были большие проблемы, потому что госструктуры находились в зависимости от исполнительной власти, хотя и не все. А вот пришедшая к власти новая сила не только не терпит существования отдельных независимых судей, но и решилась на полное уничтожение этих госструктур, в частности, Конституционного суда.

«Сейчас в Армении проводится политика волюнтаризма одной личности. К сожалению, наше общество хочет не усиления государственных структур, а ищет спасителя, хорошего царя»,- отметил Аветик Ишханян.

Он выразил уверенность в политизированности правоохранительных органов, в том, что они исполняют указания премьер-министра Пашиняна.

Глава Хельсинкского комитета Армении считает правдивым и высказывание Товмасяна о том, что он молчит, не рассказывает всего, что произошло и происходит вокруг него, беспокоясь о рейтинге страны.