По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле с небольшим преимуществом лидирует правый альянс бывшего премьера страны Беньямина Нетаньяху.

Об этом пишет The New York Times.

Опрос избирателей проводился тремя телерадиокомпаниями. Его результаты свидетельствуют о том, что партия Нетаньяху «Ликуд» финиширует первой. Вероятно, правый блок Нетаньяху сможет сформировать большинство в израильском парламенте.

Экзитполы свидетельствуют о том, что партия Нетаньяху «Ликуд» получает 30-31 место, а в целом блок Нетаньяху занимает 61-62 место. Этого будет достаточно для формирования большинства в парламенте Израиля, куда входит 120 депутатов.

В то же время центристская партия действующего премьер-министра Израиля Яира Лапида «Еш Атид» предварительно получила 22-24 место. Более широкий альянс Лапида занимает 54-55 место.

По данным экзитполов, остальные места в парламенте получит внефракционная партия.

Отметим, что 1 ноября в Израиле прошли выборы в парламент. (УНИАН)