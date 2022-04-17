Папа Римский Франциск в ходе всенощной пасхальной мессы в Ватиканской базилике Святого Петра помолился на украинском.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на «Радио Ватикана».

Понтифик обратился к делегации с Украины, в составе которой был 33-летний мэр Мелитополя Иван Федоров, побывавший в плену, со словами на украинском: «Христос воскрес!»

«В этой темноте, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в кромешном сумраке войны и жестокости мы все молимся с вами и о вас в эту ночь», — сказал папа Франциск.

По данным Ватикана, около 5500 верующих приняли участие в праздничном богослужении в базилике Святого Петра.