Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса во время торжественного обращения к «Граду и миру» («Urbi et Orbi»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Vatican News.

Понтифик выступил на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. «Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», — сказал Папа Римский. Он добавил, что сейчас все люди осознали, что «находятся в одной лодке».

Площадь святого Петра и ватиканские музеи закрыты для посетителей из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии. Массовые мероприятия, в том числе церковные службы, запрещены. Пасхальная месса, в которой будет участвовать Папа Римский, пройдет в пустом храме.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 586 тысяч случаев заражения, из них 130,8 тысячи закончились выздоровлением пациента.

| 2020-03-28T02:19:12+00:00 28 марта 2020, 06:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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