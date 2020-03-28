Папа Римский помолился о завершении пандемии коронавируса

Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса во время торжественного обращения к «Граду и миру» («Urbi et Orbi»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Vatican News.

Понтифик выступил на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. «Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», — сказал Папа Римский. Он добавил, что сейчас все люди осознали, что «находятся в одной лодке».

Площадь святого Петра и ватиканские музеи закрыты для посетителей из-за вспышки коронавирусной инфекции в Италии. Массовые мероприятия, в том числе церковные службы, запрещены. Пасхальная месса, в которой будет участвовать Папа Римский, пройдет в пустом храме.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 586 тысяч случаев заражения, из них 130,8 тысячи закончились выздоровлением пациента.