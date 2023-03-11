Папа Римский Франциск в интервью изданию La Nation назвал президента России Владимира Путина «культурным человеком».

Он обратил внимание, что этот политик трижды посещал его в качестве главы государства.

«С ним можно поговорить на высоком уровне. Это культурно», — заявил понтифик.

Он также вспомнил разговор с Путиным о литературе. Как отметил папа Римский, лидер РФ является человеком, «который не только говорит по-русски, но и прекрасно говорит по-немецки и по-английски».

«Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи», — сказал Франциск.