Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира

Пандемия коронавируса поставила под угрозу беднейшие страны мира. Об этом заявила управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) Мари Пангесту в ходе видеоконференции министров сельского хозяйства G20, передает ТАСС.

По ее словам, в условиях пандемии существует риск нехватки продовольствия, и возможности для импорта снижаются. Риски также растут в связи с экспортными ограничениями, а схемы поставок разрушаются.

Пангесту отметила, что необходимо предоставить четкие рекомендации по обеспечению безопасности занятых в системе поставок работников, использовать новые технологии, обмениваться опытом и данными. Представитель ВБ также призвала воздержаться от экспортных ограничений и «ненужных барьеров».