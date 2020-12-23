Пандемия и карантин обнажили многочисленные проблемы отечественного рынка занятости

Ситуация на рынке труда в стране вызывает серьезные опасения. Стало понятно, что старый подход в сфере трудоустройства, не работает, а новый так и не был выработан.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов рассказал # о том, что профсоюзы держат руку на пульсе и отслеживают обстановку на трудовом рынке. Проблем много, и они требуют скорейшего решения.

На днях Федерация провела вебинар на тему «Неформальный сектор в период пандемии» с участием председателей профсоюзов районов г.Баку.

«Неформальный рынок труда является проблемой для всего мира, и для Азербайджана в частности. Но именно во время пандемии стало понятно, что его масштабы гораздо больше, чем свидетельствовали официальные данные.

Трудоспособных, занятых в неформальном секторе в мире около 3 миллиардов. В нашей стране они составляют где-то порядка 40% трудоспособного населения. Многие из них были скрыто занятыми, но в связи со строгим карантином и введением системы смс не смогли работать так, как раньше. В какой-то мере благодаря этому удалось снизить объем нелегальной занятости. В период карантина количество трудовых договоров увеличилось на 160 тысяч, что является весомой цифрой. На 37% увеличились поступления в госбюджет»,– отметил он.

По словам Исмаилова, указом президента была создана комиссия по регулированию и координации трудовых отношений, в чьи полномочия входит борьба с неформальной занятостью в стране. Работа комиссии опирается на ранее изданный указ об утверждении дорожной карты национальной экономики и основных секторов.

«Хочется надеяться, что благодаря работе данной комиссии неформальный сектор постепенно удастся свести к минимуму. В резолюции 204 Международной организации труда говорится, что искоренение неформального сектора должно быть постепенным. Неформальный сектор порождает неформальную экономику, а она является лютым врагом государства, ведь госказна из-за нее лишается необходимых поступлений»,– говорит он.

Но, как отметил эксперт, в докарантинный период на некоторых нелегально занятых государство закрывало глаза, давая людям заработать денег. Речь идет о таких самозанятых, как няни, домработницы, люди, предоставляющие клининговые услуги, а также об уличной торговле. Сейчас им приходится нелегко, ведь трех часов, выдаваемых по смс, для работы недостаточно. Многие рискуют быть оштрафованными и идут на место работы без смс и каких-то иных разрешений, так как другого выбора у них нет.

Уличная торговля также продолжает осуществляться, и таким торговцам порой приходится давать взятку за возможность торговать.

«Но это неправильно, уличным торговцам должны дать возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Они помогают жителям столицы покупать овощи и фрукты в двух шагах от дома. Около них не толпится народ, люди, подходят по одному, в медицинских масках, покупают что нужно и уходят. Куда больше вероятность заболеть после посещения продуктового магазина или супермаркета, где почти всегда толпы людей и никакой социальной дистанции»,– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что и логика закрытия ряда объектов непонятна — зачем было закрывать непродовольственные магазины, рестораны, кафе? В этих магазинах, в отличие от тех, где продают продукты питания, уже давно нет толп народа. У граждан все меньше возможностей на покупку одежды, обуви, парфюма и т.д. Но хотя бы за счет редких покупателей эти магазины как-то держались на плаву. Онлайн у нас многие покупать не любят, так как хочется сначала рассмотреть товар вживую.

«Что касается объектов общепита, то там и так было много запретов, регламентировалось расстояние между столами, количество людей за столом, санитарные меры. Нужно было просто контролировать, чтобы все это соблюдалось.

Конечно, то, что фудкоры в моллах не функционируют – правильно, там избежать столпотворения не получилось бы. Правильно и решение о закрытии развлекательных заведений. Но остальное было закрыто зря. Вероятность заболеть, куда больше в битком набитых автобусах, ведь хоть пассажиры и в масках, но некоторые чисто формально, а о социальной дистанции там говорить не приходится»,– сказал Исмаилов.

Сейчас тяжело приходится большинству сфер, и профсоюзам тоже нелегко. Сборы профсоюзных взносов, как говорит вице-президент «Хидмет-иш» резко сократились, люди говорят, что у них нет денег, чтобы их платить.

«Мы понимаем ситуацию и идем им навстречу. Но профсоюзные взносы нужны, чтобы оказывать помощь членам профсоюзов. А в этом году в связи с пандемией и военными действиям мы также оказывали благодаря этим взносам помощь малоимущим. В июле 20 грузовых машин с продуктами мы,– рассказал Исмаилов,– отправили в районы для таких семей. В сложное время все должны проявлять взаимопомощь».

По его словам, в период пандемии увеличилось число увольнений, часто на ровном месте, хотя в период пандемии увольнения запрещены. Если увольняют члена профсоюза, профсоюз вмешивается и отстаивает его права.

«В стране хороший Трудовой кодекс, но в нем есть пустоты. Так, нужно прописать в нем, что случае пандемии, эпидемии, военных действий увольнять сотрудников запрещено, пока этого пункта нет. Пандемия,–считает эксперт, продлится где-то до середины весны, и невозможно до этого времени оставить все, как есть. Потому в обязательном порядке нужны новшества в сфере труда».