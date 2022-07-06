Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и министерством труда и развития человеческих ресурсов Пакистана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты».

Согласно указу, утверждается «Меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и министерством труда и развития человеческих ресурсов Пакистана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты», подписанный 25 мая 2022 года в Баку.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Пакистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления меморандума о взаимопонимании в силу.