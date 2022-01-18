Есть такая довольно известная поговорка, что все новое есть хорошо забытое старое. Не будем утверждать, что это в равной мере относится к дипломатии и внешней политике. Но касаясь московской встречи представителей Турции и Армении нельзя не затронуть и не вспомнить цюрихские процессы недавнего прошлого. Заметим, что приблизительно тринадцать лет назад, т.е. 10 октября 2009 года между Арменией и Турцией были подписаны цюрихские протоколы.

Помнится, что в Баку узнали о об этом после подписания протоколов. И сразу заметим, что не было предела огорчению, потому что Анкара была нашим самым первым и надежным союзником в карабахском конфликте. А подписание протоколов показывало, что мы теряем своего основного и надежного союзника в карабахском вопросе, потому что Турция начала налаживать отношения с Арменией минуя Азербайджан. Дальнейший ход событий всем известен. После консультаций с Азербайджаном Анкара не стала ратифицировать протоколы и через некоторое время они были денонсированы и Арменией.

Теперь совсем иная ситуация. Во-первых, встречи между представителями Армении и Турции проходят после поражения Еревана во Второй карабахской войне. Во-вторых, в отличие от цюрихского процесса, нынешние переговоры проходят в тесном взаимодействии с Баку – да, одним из требований турецкой стороны является отказ Еревана от территориальных притязаний к Баку.

Тут добавим еще то, что на переговорах Турцию представляет бывший посол страны в США Сардар Кылыч, а Армению вице-спикер Рубен Рубенян. Отмечается, что первая встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. О результатах же говорить еще рано, т.к. первые встречи, как правило, носят ознакомительный характер.

По мнению политологов, существенных результатов следует ожидать в ходе последующих встреч. Но мнение представителей официального Баку таково, что подписание мирного договора, пожалуй, не состоится в этом году. Думается, что они правы. Но при одном условии. Почва для подписания договора должна быть подготовлена в этом году.

По самым различным сообщениям, основные моменты делимитационных работ, обсуждения отдельных моментов открытия Зангезурского коридора развиваются в конструктивном русле. Затягивание процесса не отвечает интересам Азербайджана, в этом заинтересованы Москва и Ереван.

Мы должны сделать кое-какие выводы из последних казахстанских событий. По последним информациям казахстанских источников, миротворцы ОДКБ выведены из страны. Это еще раз подтверждает мнение, что никто не желает их присутствия в собственной стране.

Но казахстанские события заслуживают внимания и с других аспектов. Президенты России и Беларуси ведут себя как хозяева бывшего постсоветского пространства. На днях президент Беларуси сам признался, что решение о вводе миротворцев в Казахстан было принято им и президентом Путиным. Во-вторых, то, что Лукашенко назвал следующим вероятным адресом вторжения Узбекистан, означает, что причиной ввода войск были в основном «геополитические шалости» Казахстана. И Узбекистан называется следующим вероятным адресом по той причине, что господа из ОДКБ недовольны Ташкентом, т.к. последний не поддерживает интеграционные инициативы Москвы, не является членом ОДКБ, мало того, по некоторым информациям, даже ведет переговоры с Вашингтоном об открытии американской военной базы на собственной территории. Плюс, наблюдения показывают, что в политике Москвы усиливаются силовые тенденции. Поэтому мы также должны усилить военную составляющую наших отношений с Турцией, т.к. иного выхода у нас нет…