Бакинских театралов ждет череда сюрпризов от актеров российского театра и кино. Возможность насладиться российскими постановками азербайджанскому зрителю дарит Дворец Гейдара Алиева, сообщает #.

Первые гастроли состоятся уже 20 февраля. На сцене Дворца будет представлен спектакль Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита» с участием артистов Московского независимого театра. Главную роль в постановке исполняет звезда российского кино Ольга Кабо. Проект Беляковича заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побив все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. В спектакле также задействованы популярные актеры Ивар Калныныш, Андрей Бута и Владимир Бегма.

Следующий театральный десант высадиться на бакинской сцене 15 апреля с постановкой «Двое на качелях» по Уилльяму Гибсону. В основе спектакля лежит легендарная бродвейская пьеса. Нью-йоркская премьера выдержала более 750 показов, а главные роли в ней играли Генри Фонда и знойная Энн Бэнкрофт! Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Режиссер постановки – Алексей Кирюшенко был удостоен за спектакль премии зрительских симпатий «Звезда Театрала -2013» в номинации лучший антрепризный спектакль. В ролях задействованы Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко и др.

23 и 24 апреля во Дворце Гейдара Алиева пройдут гастроли российского антрепризного музыкально-драматического театра «Петербургский Ангажемент».

24 апреля зрителям будет представлен спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера», который во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera («Призрак Оперы») и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера.

Спектакль «Фантом. Призрак оперы» — это мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя «Оперы» графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий «Оперы». В спектакле есть место и комедии. В постановке задействованы лауреат международных конкурсов, солист ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной — Игорь Шумаев, Надежда Антюфеева, солист Михайловского театра — Сергей Дрейт, заслуженные артисты России Анатолий Пузырев и Марина Уланова и др.

23 апреля состоится показ спектакля «Летучая мышь» режиссера Сергея Дрейта. Роли в постановке исполняют Генрих Айзенштайн, Полина Тихонова, Валентина Михайлова, Александр Шагун, Марина Уланова, Сергей Выборнов и др. В основе спектакля лежит одноименная оперетта И.Штрауса, которая вот уже почти полтора столетия не сходит с театральных сцен. Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», и ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Продолжительность спектакля с одним антрактом – 2 часа 50 минут.

15 мая во Дворце Гейдара Алиева будет представлен спектакль «Анна Каренина» по роману Л.Толстого в инсценировке и постановке известного режиссера Руслана Бансковского. Роль Каренина в спектакле исполняет народный артист России Владимир Стеклов, а образ Анны примерила на себя артистка драматического театра и кино Яна Науменко. Также в спектакле задействованы Дмитрий Мазуров, Людмила Татарова – Джигурда , Ольга Анохина и др.