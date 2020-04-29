Особенности национального оздоровления, или как людей в карантине денег лишить

А объявить оздоровление банков! Очень простое такое решение — когда народ и так без денег сидит, когда вокруг кризис, цены растут, выход из дома ограничен — бац, и заблокировать ему еще и банковские карточки! Это так наш Центральный Банк во главе с ново утверждённым старым своим руководством в лице господина Эльмана Рустамова вдруг взялся оздоравливать проблемные банки. Не, ну а что такого, все в рамках концепции «оздоровления по-азербайджански». Так что бы без аналогов. Ну, вот у вас, к примеру, что там было, простуда? Давайте вам заодно операцию сделаем по удалению аппендицита? Как это нет воспаления? Ща, пропишем лекарство подороже, недельку попьете – и без операции уже никуда! Или у вас там коронавирус? Супер, давайте тогда вам еще и папиллому удалим! С вашими оставшимися ничтожными денежными сбережениями или остатками от зарплаты на карточном счету заодно. Наши и не такое могут.

Вот, решил, значит, заново назначенный наш центральный банкир, ну да, тот самый, который когда говорит, что девальвации не будет – значит, срочно бегите менять манаты на доллары, вот тот самый – банки оздоровить. И как истинный кавказский мужчина, верен себе и безаналоговым принципам нашей экономики, в списке реально проблемных банков заодно «наехать» на AGB, банк, клиентом которого является и ваш покорный слуга. Давно уже является, и проблем, в отличие от скажем «Атабанка», не наблюдал – все всегда ровно, стабильно, без лоска и гламура, как в банках, что считаются у нас крутыми и даже в названиях своих апеллируют то ли к Марксу, то ли к генеральским погонам Османской Империи, но зато надежно. Так, во всяком случае было до сих пор. Но тут главный финансовый эскулап страны решил вполне по-азербайджански оздоровить и так не болеющий организм. Причем так, без всякого предупреждения. Хлоп – и вот уже банк в списке «оздоравливаемых», а зарплатная карточка… упс! Заблокирована!

Погоди-те ка, господин Рустамов, как же так? У нас же президент сказал, чтобы мы сидели в самоизоляции! Благодаря карточке я и сижу – работаю удаленно, все оплачиваю через интернет, а когда в магазин по смс-ке выхожу – тоже по безналу все, ну, потому как купюры, как известно, не самый гигиеничный предмет. Опять же – зарплата белая, налоги плачу. А теперь что? Во-первых, вы меня, заблокировав банковские карты, лишили элементарных средств к существованию в период карантина. Во-вторых…

А во-вторых – это что за «санация» такая, ведь вроде оздоровление банка – это не значит приведение нормально работающей структуры в еще худшее состояние, нет? Или все-таки – да? Берем нормально работающее функционирующее предприятие, и ломаем, портим работу, причиняем людям (гражданам, вкладчикам, пользователям самых базовых услуг) максимум неприятностей. Эдак любой здоровый организм заболеет.

И все-таки я вам очень благодарен, господин Рустамов, несмотря на то, что уже третий день не имею доступа к своим честно заработанным деньгам, с которых плачу налоги. Вы не даете мне расслабиться и забыть, где я живу, и что доверять финансовой системе, банкам, переходить на «белые» зарплаты и пользоваться безналом в стране, где вы и вам подобные могут административным решением нарушить любые людские законы и оставить людей без куска хлеба в период эпидемии – НЕЛЬЗЯ! Несмотря на все старания и увещевания людей, пытающихся сделать эту страну цивилизованной, потому что одной рукой они пытаются раздать людям вроде как помощь, а другой – подписывают указы о назначениях, после которых нас таким вот образом «оздоравливают».

И пока я уже третий день без своих денег, думаю, как мне прокормить мою семью, давайте вы тоже, господин Рустамов, задумаетесь. Ведь эпидемии пройдут. И время пройдет. И кто-то останется в истории. А кто-то – нет. Но хуже всего, это попасть в учебники в качестве человека, который делал так, чтобы его страна, его Родина НЕ двигалась по пути прогресса. В качестве человека, на счету которого уже две девальвации и обнищание народа, частью которого он, между прочим, является. А как показала эта пандемия, бежать с планеты нам все равно некуда, и лучше постараться сделать так, чтобы дома все было хорошо. Только вашими методами пока что все – только хуже.