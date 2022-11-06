Один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я несу ответственность за то, что все оказались в этой ситуации: при мне компания выросла слишком быстро. Я приношу извинения за происходящее», — написал он.

Дорси добавил, что благодарен всем, кто работал в Twitter, и любит их. Он отметил, что не ожидает взаимности ни в текущий момент, ни когда-либо еще, однако относится к этому с пониманием.