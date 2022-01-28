Организация тюркских государств выражает глубокую обеспокоенность ситуацией на кыргызско-таджикской государственной границе и призывает к немедленному прекращению вооруженных столкновений, мирному урегулированию и стабилизации ситуации путем дипломатических переговоров.

Соответствующее заявление сделал в пятницу генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, сообщает Агентство Анадолу.

«Организация тюркских государств осуждает применение боевого оружия против мирного населения и призывает принять необходимые меры для недопущения дальнейшей эскалации напряженности на государственной границе двух стран. Выражаем поддержку усилиям Кыргызской Республики по мирному урегулированию ситуации и приветствуем диалог между Кыргызстаном и Таджикистаном, основанный на взаимопонимании, взаимном уважении, добрососедстве и сосуществовании», — говорится в заявлении Амреева..

Генсек выразил надежду на то, что по итогам переговоров стороны предпримут необходимые шаги по укреплению взаимного доверия и недопущению конфликтов в будущем.

27 января в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что обстановка на кыргызско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен — Исфана.

Затем началась перестрелка между подразделениями пограничных войск в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо. Сообщалось о применении минометов и гранатометов.