Победителем 43-го международного Стамбульского марафона N Kolay среди мужчин стал угандийский легкоатлет Виктор Киплангат.

Стамбульский марафон — единственный в мире ежегодный трансконтинентальный забег на марафонскую дистанцию 42,195 км, обладатель статуса World Athletics Gold Label Road Races.

Трасса Стамбульского марафона пролегает по мосту через пролив Босфор, соединяющему Азию и Европу.

Марафон стартовал в 250 метрах от Моста мучеников 15 июля (15 Temmuz Şehitler Köprüsü), бывшего Босфорского моста, в европейской части турецкого мегаполиса, и завершился на площади Султанахмет.

Угандийский бегун впервые завоевал первенство на марафоне. Киплангат преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут и 18 секунд.

Второе место с показателем 2 часа 10 минут 23 секунды занял кенийский легкоатлет Роберт Кипкембой, третье — угандийский легкоатлет Соломон Мутаи, его результат составил 2 часа 10 минут 25 секунд.

Победительницей в женском забеге стала кенийка Шейла Йеротич с показателем 2 часа 24 минуты 15 секунд. Второй к финишу пришла ее соотечественница Жаклин Чепгнено — 2 часа 24 минуты 21 секунда, третьей — эфиопская легкоатлетка Аянту Абди — 2 часа 24 минуты 45 секунд.

​​​​​​​Программа соревнования включает, помимо классического марафона, забег на дистанцию 15 км, а также массовый несоревновательный забег (фанран) на 8 км.

С 2006 года каждый участник марафона и забега на 15 км получает закрепляемый на обуви чип, с помощью которого организаторы отслеживают местоположение спортсмена на трассе.

В прошлом году марафон не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В 43-м международном Стамбульском марафоне N Kolay приняли участие 54 профессиональных атлета.

Каждый обладатель первого места получит приз в размере 35 тысяч, занявшие второе место спортсмены – 20 тысяч, третье – 10 тысяч долларов.