Оппозиционные партии Армении потребовали отставки Пашиняна

Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с заявлением, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.

В заявлении, текст которого размещен на сайте партии «Дашнакцутюн», отмечается, что парламентские и внепарламентские «политические силы объединили свои возможности».

«В эти дни мы призвали власти внести перелом на политическом, дипломатическом и военном фронтах, включая предложения о встречах, направленных на урегулирование ситуации, которые остались без ответа. Война ожесточенная, потери невосполнимые, тяжелые. Как государство и народ мы стоим перед судьбоносной вехой, требующей решительных действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, не соразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей нашему народу», — отмечается в заявлении.