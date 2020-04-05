ООН призвала ЕС к новой миссии по спасению беженцев на море

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Евросоюз к новым миссиям по спасению тонущих мигрантов в Средиземном море. «Это древнейший, неполитический принцип, что нельзя бросать людей, терпящих бедствие на море, на произвол судьбы», — сказал представитель комиссариата в ФРГ Франк Ремус в интервью агентству dpa, обнародованном в воскресенье, 5 апреля.

В начале апреля Евросоюз начал операцию Irini по контролю за выполнением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии. Чтобы не поощрять мигрантов к бегству в Европу по морю, корабли, участвующие в этой миссии, оперируют в стороне от маршрутов, которыми обычно пользуются мигранты. Международное морское право, обязывающее спасать тонущих на море, распространяется, однако, и на них. Если это случается, то они должны доставлять спасенных в Грецию, откуда мигранты уже будут распределены по других странам ЕС. (DW)