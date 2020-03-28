OneWeb объявила о банкротстве

Пресс-служба британской компании-стартапа OneWeb сообщила о банкротстве, передает ТАСС.
Сообщается, что заявление о банкротстве и реорганизации было подано в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк.
Отмечается, что долгое время компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, однако не достигла успеха в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией.
Ранее сообщалось, что 22 марта 34 спутника связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой «Союз-2.1б», были успешно выведены на орбиту.В общей сложности OneWeb намеревалась развернуть на околоземной орбите около 600 спутников связи. Начать их коммерческое использование планировалось уже в текущем году (aif.ru)