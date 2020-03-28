OneWeb объявила о банкротстве

Пресс-служба британской компании-стартапа OneWeb сообщила о банкротстве, передает ТАСС.

Сообщается, что заявление о банкротстве и реорганизации было подано в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что долгое время компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, однако не достигла успеха в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией.