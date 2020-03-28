OneWeb объявила о банкротстве

Пресс-служба британской компании-стартапа OneWeb сообщила о банкротстве, передает ТАСС.

Сообщается, что заявление о банкротстве и реорганизации было подано в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что долгое время компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, однако не достигла успеха в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией.

Ранее сообщалось, что 22 марта 34 спутника связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой «Союз-2.1б», были успешно выведены на орбиту.В общей сложности OneWeb намеревалась развернуть на околоземной орбите около 600 спутников связи. Начать их коммерческое использование планировалось уже в текущем году (aif.ru)

| 2020-03-28T09:47:11+00:00 28 марта 2020, 10:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss