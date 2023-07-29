Омар Джавадов завоевал золотую медаль на первенстве Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в столице Румынии Бухаресте продолжается начавшийся 26 июля чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и до 23 лет. В соревнованиях принимают участие 394 спортсмена (187 женщин и 207 мужчин) из 34 стран мира. В борьбу за медали присоединились и члены сборной Азербайджана.

Сегодня на помост вышел Омар Джавадов. Он выступал в весовой категории 73 килограмма среди спортсменов до 23 лет.

Наш спортсмен поднял 152 килограмма в рывке и стал победителем чемпионата Европы в этом упражнении.

Джавадов поднял 165 килограммов в толчке и занял в этом упражнении 4-е место.

Омар, показавший в сумме 317 килограммов (152+165), занял итоговое 4-е место.